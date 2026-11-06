Haos pe bursele americane și asiatice, pe fondul vânzărilor masive de acțiuni din sectorul tehnologic

Piețele financiare globale sunt zguduite de o vânzare masivă a acțiunilor din sectorul tehnologic, pe fondul temerilor privind viitoarele restricții asupra inteligenței artificiale și al îndoielilor investitorilor privind rentabilitatea investițiilor în acest domeniu. Bursele din SUA și Asia au înregistrat pierderi puternice, iar turbulențele se extind și pe piețele europene.

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