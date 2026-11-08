Potrivit declarațiilor sale, construcția a durat aproximativ trei luni și reproduce cu fidelitate camerele, mobilierul și chiar unele detalii interioare ale locuinței anterioare. Bărbatul a precizat că a folosit exclusiv piese din seturi existente și că modelul este expus pe masa din garsoniera în care locuiește în prezent. El spune că a lucrat preponderent în […] The post Hobby. Un bărbat a recreat din piese Lego apartamentul pe care l-a pierdut la divorț appeared first on Times New Roman.

Sursa: Times New Roman Romania Citește mai departe la sursa originală ↗