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Economie

Horoscop 11 noiembrie 2026

z Scris de ziarul național
Horoscop 11 noiembrie 2026
Aosom
BERBEC Va trebui să vă confruntați și să acționați asupra unei probleme de muncă dacă aveți o echipă sau trebuie să organizați mai mulți oameni. Așa că trebuie să acționezi cu curaj, atât doar că este un moment oarecum neplăcut. TAUR Economisirea timpului este importantă pentru dvs. acum, deoarece există o problemă pe care trebuie […]

Sursa: National - Ziarul National

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