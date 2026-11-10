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Economie

Horoscop 11 noiembrie 2026, cu Neti Sandu. O zodie va recupera niște bani

n Scris de neti sandu
Horoscop 11 noiembrie 2026, cu Neti Sandu. O zodie va recupera niște bani
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Horoscop 11 noiembrie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi echilibrată. Poate facem un bilanț ca să vedem unde ne situăm în raport cu ce ne-am propus și cât mai avem până ne atingem obiectivele.

Sursa: Stirile Pro.tv

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