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Economie

Horoscop 9 noiembrie 2026

z Scris de ziarul național
Horoscop 9 noiembrie 2026
Aosom
BERBEC Dialogul și înțelegerea sunt esențiale în relații. Unele argumente pot apărea din cauza banilor. Acordați mai multă atenție colegilor dvs. de muncă. Disconfortul organic care vă preocupă nu va fi grav. TAUR Nu începe această aventură, nu te interesează! Fii precaut cu banii, renunță la ideile noi de amenajare și participă la rutina […]

Sursa: National - Ziarul National

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