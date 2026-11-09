Horoscop 9 noiembrie 2026

BERBEC Dialogul și înțelegerea sunt esențiale în relații. Unele argumente pot apărea din cauza banilor. Acordați mai multă atenție colegilor dvs. de muncă. Disconfortul organic care vă preocupă nu va fi grav. TAUR Nu începe această aventură, nu te interesează! Fii precaut cu banii, renunță la ideile noi de amenajare și participă la rutina […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗