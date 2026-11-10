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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Economie

Horoscop marți, 10 noiembrie 2026. Zodia care poate recupera bani, în timp ce alta riscă pierderi financiare

d Scris de daniel mihai dragomir
Horoscop marți, 10 noiembrie 2026. Zodia care poate recupera bani, în timp ce alta riscă pierderi financiare
Aosom
Horoscop 10 noiembrie 2026: oportunități la bani și serviciu, dar și avertismente privind cheltuielile și deciziile financiare.

Sursa: Stiri Pe Surse

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