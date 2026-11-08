Horoscop săptămâna 9–15 noiembrie 2026. Patru zodii primesc oportunități financiare și profesionale

Politică

Controversă uriașă la mitingul pentru Călin Georgescu: Vin și reprezentanții partidului care a acuzat românii că „jefuiesc” Germania 08 Nov 2026

Conducerea liberalilor sibieni a trecut la bocancii de munte. Drumeție de toamnă la Căsuța MGS 08 Nov 2026

Cum vrea America să izoleze Iranul: grup de lucru special pentru blocarea rutelor terestre 08 Nov 2026

Drone detectate lângă Insula Șerpilor. Au fost mobilizate aeronave şi elicoptere ale Forţelor armate spaniole. Mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din Tulcea 08 Nov 2026

Mesaj ferm înaintea vizitei Ursulei von der Leyen: România riscă să piardă bani europeni și are nevoie de garanții 08 Nov 2026