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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Horoscop săptămâna 9–15 noiembrie 2026. Patru zodii primesc oportunități financiare și profesionale

l Scris de laura ianculescu
Horoscop săptămâna 9–15 noiembrie 2026. Patru zodii primesc oportunități financiare și profesionale
Aosom
Horoscopul săptămânii 9–15 noiembrie 2026 poate marca începutul unor schimbări importante în plan financiar și profesional.

Sursa: Stirile Pro.tv

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