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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2026: O zodie își îndeplinește un obiectiv la care nimeni nu se mai aștepta

d Scris de daniel mihai dragomir
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2026: O zodie își îndeplinește un obiectiv la care nimeni nu se mai aștepta
Aosom
Află ce aduce ziua de luni în dragoste, carieră și bani pentru toate zodiile. Luna Nouă în Scorpion deschide o etapă de clarificări și noi începuturi.

Sursa: Stiri Pe Surse

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