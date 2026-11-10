Iarnă grea pentru români! Ministrul Energiei pregătește ajutoare la facturi. Când intră în vigoare noile scheme

România se pregătește pentru o iarnă dificilă din punct de vedere energetic, pe fondul creșterii consumului, al problemelor din producția internă și al indisponibilității temporare a energiei nucleare. Autoritățile pregătesc noi scheme de sprijin pentru populație și companii, iar primele măsuri ar putea intra în vigoare chiar de la 1 decembrie 2026. Pentru consumatorii vulnerabili, ajutorul este estimat să fie acordat de la 1 ianuarie 2027, iar valoarea voucherului pentru plata facturilor ar urma să fie de cel puțin 50 de lei.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗