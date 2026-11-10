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Economie

Iarnă grea pentru români! Ministrul Energiei pregătește ajutoare la facturi. Când intră în vigoare noile scheme

r Scris de redacția jurnalul
Iarnă grea pentru români! Ministrul Energiei pregătește ajutoare la facturi. Când intră în vigoare noile scheme
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România se pregătește pentru o iarnă dificilă din punct de vedere energetic, pe fondul creșterii consumului, al problemelor din producția internă și al indisponibilității temporare a energiei nucleare. Autoritățile pregătesc noi scheme de sprijin pentru populație și companii, iar primele măsuri ar putea intra în vigoare chiar de la 1 decembrie 2026. Pentru consumatorii vulnerabili, ajutorul este estimat să fie acordat de la 1 ianuarie 2027, iar valoarea voucherului pentru plata facturilor ar urma să fie de cel puțin 50 de lei.

Sursa: Jurnalul Ro

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