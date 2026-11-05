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Economie

Iașul, poartă de intrare pentru afacerile din Republica Moldova

d Scris de dan dima
Iașul, poartă de intrare pentru afacerile din Republica Moldova
Aosom
Aproximativ 50 de companii moldovenești își prezintă produsele la Iași, între 6 și 8 noiembrie

Sursa: Ziarul Evenimentul

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