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Economie

Ilfov: 1.000 de părinți, vizați de un program de educație financiară pe trei ani

m Scris de mediafax
Ilfov: 1.000 de părinți, vizați de un program de educație financiară pe trei ani
Aosom
ISJ Ilfov și CAR RESTART BPT au lansat „Viitorul începe de acasă”, un parteneriat pe trei ani care vizează 40 de școli și aproximativ 1.000 de părinți. După ateliere, aplicarea cunoștințelor va fi urmărită prin două etape de monitorizare, la circa 30 și 90 de zile. La 5 noiembrie 2026, la sediul Inspectoratului Școlar Județean […]

Sursa: Mediafax Ro

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