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Economie

Ilie Bolojan acuză un dezastru în infrastructură: Contracte de 19 miliarde de euro, deși în PNRR erau doar 5,5 miliarde. „O dovadă de iresponsabilitate”

f Scris de florin pușcaș
Ilie Bolojan acuză un dezastru în infrastructură: Contracte de 19 miliarde de euro, deși în PNRR erau doar 5,5 miliarde. „O dovadă de iresponsabilitate”
Aosom
Fostul premier Ilie Bolojan, președintele PNL, lansează acuzații grave privind modul în care au fost gestionate investițiile în infrastructura de transport în perioada 2023-2024, când Ministerul Transporturilor era condus de Sorin Grindeanu.

Sursa: Stiri Pe Surse

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