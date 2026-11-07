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Economie

Ilie Bolojan, despre noul Guvern: Aţi văzut cumva că reduc TVA-ul? 770 de milioane de euro, pierdute din cauza Legii salarizării

m Scris de mihaela ivăncică
Ilie Bolojan, despre noul Guvern: Aţi văzut cumva că reduc TVA-ul? 770 de milioane de euro, pierdute din cauza Legii salarizării
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Președintele PNL, Ilie Bolojan, a acuzat, vineri, într-o discuție cu liberalii buzoieni, actuala guvernare că a criticat creșterile de taxe făcute de guvernul pe care l-a condus, fără a le anula acum.

Sursa: Stirile Pro.tv

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