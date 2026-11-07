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Economie

Ilie Bolojan, despre ruptura de PSD: „Când n-am mai permis furturile și risipa, au dat jos Guvernul”

i Scris de ioana andreescu
Ilie Bolojan, despre ruptura de PSD: „Când n-am mai permis furturile și risipa, au dat jos Guvernul”
Aosom
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a explicat, în faţa reprezentanţilor PNL Buzău, de ce PNL nu mai acceptă o guvernare cu PSD, spunând că social-democraţii nu au respectat înţelegerile atunci când reformele le-au atins interesele.

Sursa: Stirile Pro.tv

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