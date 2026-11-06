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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Ilie Bolojan: Într-un singur an plătim pentru dobânzi 60 de miliarde, mai mult decât tot Programul ”Anghel Saligny”

r Scris de remus vlad, redactor
Ilie Bolojan: Într-un singur an plătim pentru dobânzi 60 de miliarde, mai mult decât tot Programul ”Anghel Saligny”
Aosom
Liderul PNL, Ilie Bolojan spune că România plăteşte anual dobânzi mai mari decât valoarea programului ”Anghel Saligny” şi decât bugetul anual al Educaţiei

Sursa: Stiri Pe Surse

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