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Economie

Îmbuteliatorul Coca-Cola a vândut mai puţin în România în T3. Energizantele şi cafeaua, singurele categorii cu creşteri de două cifre

m Scris de mădălina dediu panaete
Îmbuteliatorul Coca-Cola a vândut mai puţin în România în T3. Energizantele şi cafeaua, singurele categorii cu creşteri de două cifre
Aosom
Coca-Cola HBC România, cel mai mare îmbuteliator local de băuturi răcoritoare, a înregistrat în trimestrul al treilea din 2026 (încheiat pe 2...

Sursa: Zf Ro

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