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Economie

IMM România susţine menţinerea la valoarea actuală a salariului minim şi în anul 2027

a Scris de andreea năstase
IMM România susţine menţinerea la valoarea actuală a salariului minim şi în anul 2027
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Confederaţia patronală IMM România susţine menţinerea la valoarea actuală a nivelului salariului minim brut garantat în plată şi pentru anul 2027, în contextul economic actual şi dificultăţile cu care se confruntă mediul de afaceri, potrivit Agerpres...

Sursa: Stiri Pe Surse

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