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Economie

Impozit dublu pentru balconul închis? Ministrul Dezvoltării explică în ce situații se aplică majorarea de 100%

o Scris de oana antipa
Impozit dublu pentru balconul închis? Ministrul Dezvoltării explică în ce situații se aplică majorarea de 100%
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Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat joi seara, la Antena 3 CNN, că a emis un ordin prin care clarifică aplicarea prevederilor legale referitoare la închiderea balcoanelor.

Sursa: Mediafax Ro

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