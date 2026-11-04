Sumele nu vor fi indexate nici cu rata inflației, iar contribuabilii care achită integral impozitele până la 31 martie 2027 primesc o bonificație de 10%. The post Impozitele pe locuințe și mașini din Timișoara ar putea rămâne neschimbate în 2027. Ce se schimbă pentru clădirile nerezidențiale și cât e bonificația appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗