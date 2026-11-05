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Economie

Impozitul minim dispare de la 1 ianuarie. Ce efecte pozitive anticipează Luca Niculescu

i Scris de iulian budusan
Impozitul minim dispare de la 1 ianuarie. Ce efecte pozitive anticipează Luca Niculescu
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România ar putea intra pe o traiectorie de creștere economică în 2027, potrivit premierului Luca Niculescu. Acesta mizează pe un plan de relansare economică de miliarde de euro și pe eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, începând cu 1 ianuarie, măsură care ar urma să ofere un nou impuls mediului de afaceri.

Sursa: Realitatea

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