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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Impozitul pe proprietate nu va fi calculat la valoarea de piață din 2027, anunță ministrul Finanțelor

t Scris de tudor dima
Impozitul pe proprietate nu va fi calculat la valoarea de piață din 2027, anunță ministrul Finanțelor
Aosom
Impozitul pe proprietate nu va fi calculat la valoarea de piață din 2027, a anunțat ministrul Finanțelor. Suma va depinde și de hotărârea locală.

Sursa: Ziarul Financiar

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