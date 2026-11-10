ÎN SPATELE FIECĂRUI SUCCES SE SE AFLĂ MUNCĂ ASIDUĂ Secretul longevității revistei „Armeanca” și autonomia femeii contemporane

Revista Ararat prezintă o conversație profundă cu Lada Golovyan, fondatoarea și directoarea revistei „Armeanca”editată la Erevan, despre evoluția femeii contemporane, provocările presei tipărite în era inteligenței artificiale și secretul păstrării autenticității. Așadar, nu ne interesează doar marile realizări sau titlurile strălucitoare, ci poveștile personale, îndoielile, drumul parcurs pentru depășirea lor și lecțiile de viață învățate. […]

Distribuie: Facebook Instagram