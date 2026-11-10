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Economie

ÎN SPATELE FIECĂRUI SUCCES SE SE AFLĂ MUNCĂ ASIDUĂ Secretul longevității revistei „Armeanca” și autonomia femeii contemporane

e Scris de elena chobanyan
ÎN SPATELE FIECĂRUI SUCCES SE SE AFLĂ MUNCĂ ASIDUĂ Secretul longevității revistei „Armeanca” și autonomia femeii contemporane
Aosom
Revista Ararat prezintă o conversație profundă cu Lada Golovyan, fondatoarea și directoarea revistei „Armeanca”editată la Erevan, despre evoluția femeii contemporane, provocările presei tipărite în era inteligenței artificiale și secretul păstrării autenticității. Așadar, nu ne interesează doar marile realizări sau titlurile strălucitoare, ci poveștile personale, îndoielile, drumul parcurs pentru depășirea lor și lecțiile de viață învățate. […]

Sursa: Araratonline.com

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