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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Încă o hotărâre a unei instanțe din România împotriva băncilor, în dosarul „ROBOR”. Chirițoiu, Consiliul Concurenței: „Vor trebui să pună în executare decizia”

d Scris de dan stan
Încă o hotărâre a unei instanțe din România împotriva băncilor, în dosarul „ROBOR”. Chirițoiu, Consiliul Concurenței: „Vor trebui să pună în executare decizia”
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Încă o hotărâre favorabilă pentru Consiliul Concurenței împotriva unei bănci, acuzate de acțiuni speculative împotriva clienților. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Concurenței.

Sursa: Ziare

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