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Economie

Încasează 22.000 de euro lunar, însă susține că suma nu îi este suficientă. Cum își cheltuie banii

n Scris de nicu banciu
Încasează 22.000 de euro lunar, însă susține că suma nu îi este suficientă. Cum își cheltuie banii
Aosom
Pentru cei mai mulți oameni, un venit lunar net de aproximativ 22.000 de euro este aproape imposibil de imaginat. Însă, un medic din Elveția care câștigă această sumă, spune că nici măcar un astfel de venit fabulos nu îi este de ajuns pentru a achiziționa o locuință.

Sursa: Click

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