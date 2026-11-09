Încep restricțiile de circulație pentru Târgul de Crăciun Craiova 2026

Primăria Municipiului Craiova anunţă că, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a manifestărilor dedicate Târgului de Crăciun Craiova 2026, în perioada 13.11.2026 – 27.12.2026, vor fi instituite restricții de circulație pe următoarele străzi:  str. Popa Şapcă; str. Alexandru Ioan Cuza, tronsonul cuprins între intersecţia cu str. Unirii şi intersecţia cu str. Arieș, după cum […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗