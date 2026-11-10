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Economie

Incertitudine pentru peste 1.000 de angajați. Rheinmetall amână redeschiderea șantierului de la Mangalia

e Scris de emanuel focșan
Incertitudine pentru peste 1.000 de angajați. Rheinmetall amână redeschiderea șantierului de la Mangalia
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Șantierul Naval Mangalia nu va fi redeschis prea curând. Anunțul vine chiar de la conducerea gigantului german Rheinmetall, în ciuda promisiunilor autorităților privind relansarea activității. Peste o mie de români au rămas fără locuri de muncă, iar acum nu știu dacă se vor mai putea întoarce pe șantier. Germanii recunosc că sunt necesare investiții majore, lucrări de întreținere și noi angajări înainte de reluarea producției. Reprezentanții companiei spun că nu știu când ar putea fi redeschis șantierul. Anunțul a venit la scurt timp după ce principalul creditor, Damen Holding BV, a contestat modificarea procedurii de vânzare.

Sursa: Realitatea

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