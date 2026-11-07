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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Incident feroviar în județul Suceava. 11 vagoane de marfă care transportau cereale s-au pus în mişcare necontrolat şi au lovit două locomotive, într-o stație. Mai multe vagoane au deraiat, iar unul s-a răsturnat. Incidentul nu s-a soldat cu victime, iar circulaţia trenurilor de călători nu a fost afectată.

t Scris de tiberiu
Incident feroviar în județul Suceava. 11 vagoane de marfă care transportau cereale s-au pus în mişcare necontrolat şi au lovit două locomotive, într-o stație. Mai multe vagoane au deraiat, iar unul s-a răsturnat. Incidentul nu s-a soldat cu victime, iar circulaţia trenurilor de călători nu a fost afectată.
Aosom
Incidentul a avut loc în stația Dornești, județul Suceava. Conform comunicatului CFR, la ora 12:02, în stația CF Vicșani, județul Suceava, un grup de 11 vagoane de marfă, aparținând operatorului Global Grain Logistic, s-a pus în mișcare necontrolat în timpul operațiunilor de transbordare a cerealelor, deplasându-se spre stația Dornești. La ora 12:15, vagoanele au intrat […]

Sursa: Biziday

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