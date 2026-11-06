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Economie

Indemnizație pentru copil plus salariu, cumulate, dacă te întorci mai repede la serviciu: ”Inițiativa aduce forță de muncă în piață și elimină munca la negru”

m Scris de mihaela chirca
Indemnizație pentru copil plus salariu, cumulate, dacă te întorci mai repede la serviciu: ”Inițiativa aduce forță de muncă în piață și elimină munca la negru”
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În această săptămână, Comisia de buget din Senat a aprobat în unanimitate un proiect de lege prin care părinții care se întorc mai devreme la muncă din concediul de creștere a copilului vor primi un stimulent financiar egal cu valoarea indemnizației de creștere a copilului. Practic, aceștia vor păstra suma pe care o primesc în timpul concediului de la stat, dar vor primi și salariul aferent locului de muncă. Propunerea a fost inițiată de parlamentari PNL și USR.

Sursa: Ziare

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