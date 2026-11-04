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Economie

Industria AI se resimte după după tsunamiul albvastru din alegeri: Acţiunile companiilor de Inteligenţă artificială şi ale SpaceX scad după victoria democratei Gina Hinojosa în Texas. Noul guvernator promite reguli mai stricte pentru centrele de date

r Scris de rareş udrescu
Industria AI se resimte după după tsunamiul albvastru din alegeri: Acţiunile companiilor de Inteligenţă artificială şi ale SpaceX scad după victoria democratei Gina Hinojosa în Texas. Noul guvernator promite reguli mai stricte pentru centrele de date
Aosom
Acţiunile companiilor legate de infrastructura pentru inteligenţă artificială şi titlurile SpaceX, compania lui Elon Musk, au scăzut miercuri, după...

Sursa: Zf Ro

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