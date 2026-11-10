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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Economie

Inflaţia din SUA accelerează peste aşteptări în octombrie. Indicele preţurilor de consum a avansat cu 0,4% faţă de luna precedentă. Fed se pregăteşte de o nouă majorare a dobânzilor

r Scris de robert manea
Inflaţia din SUA accelerează peste aşteptări în octombrie. Indicele preţurilor de consum a avansat cu 0,4% faţă de luna precedentă. Fed se pregăteşte de o nouă majorare a dobânzilor
Aosom
Inflaţia din Statele Unite a crescut în octombrie peste aşteptările analiştilor, complicând planurile Fed privind politica monetară. Indicele...

Sursa: Zf Ro

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