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Economie

Inflația din zona euro a urcat la 4%, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. BCE ar putea majora dobânzile în decembrie

i Scris de ioana andreescu
Inflația din zona euro a urcat la 4%, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. BCE ar putea majora dobânzile în decembrie
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Rata anuală a inflaţiei din zona euro a crescut la 4% în octombrie, de la 3,8% în septembrie, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, potrivit datelor preliminare publicate miercuri.

Sursa: Stirile Pro.tv

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