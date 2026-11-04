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Economie

Inflaţia din zona euro a urcat la 4%, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Explozia preţurilor la energie pune presiune pe BCE

ş Scris de ştefan stan
Inflaţia din zona euro a urcat la 4%, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Explozia preţurilor la energie pune presiune pe BCE
Aosom
Inflaţia din zona euro a accelerat la 4% în octombrie, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, pe fondul creşterii puternice a...

Sursa: Zf Ro

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