Inflația din zona euro urcă la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. BCE, sub presiune să majoreze dobânzile

Rata anuală a inflaţiei din zona euro a crescut la 4% în octombrie, de la 3,8% în septembrie, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, potrivit datelor preliminare publicate miercuri. Accelerarea preţurilor, determinată în principal de scumpirea energiei, amplifică presiunile asupra Băncii Centrale Europene (BCE) pentru o nouă majorare a dobânzilor la ultima reuniune de politică monetară din acest an, relatează CNBC.

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