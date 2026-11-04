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Economie

Inflația în Zona Euro a ajuns la 4% în octombrie, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Evoluția este influențată, în special, de prețurile la energie și la alimente, iar experții se așteaptă ca nivelurile să crească în continuare.

a Scris de antonia olteanu
Inflația în Zona Euro a ajuns la 4% în octombrie, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Evoluția este influențată, în special, de prețurile la energie și la alimente, iar experții se așteaptă ca nivelurile să crească în continuare.
Aosom
Inflația în cele 21 de state care utilizează moneda euro a crescut la 4% în octombrie, față de 3,8% cât a fost în septembrie, arată datele Eurostat. Valorile sunt în conformitate cu așteptările analiștilor consultați de Reuters, dar mult peste ținta de 2% a BCE. Creșterea inflației este, în bună măsură, determinată de majorarea prețului […]

Sursa: Biziday

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