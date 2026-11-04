 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

ING Bank dă startul ofertelor de Black Friday: 32 de rate fără dobândă, reduceri la credite și bani înapoi pentru clienți și antreprenori

r Scris de ringier românia
ING Bank dă startul ofertelor de Black Friday: 32 de rate fără dobândă, reduceri la credite și bani înapoi pentru clienți și antreprenori
Aosom
ING Bank România demarează cea de-a opta ediție a campaniei ING Black Friday, programată să se desfășoare în perioada 3–12 noiembrie. Campania vizează atât persoanele fizice, cât și segmentul business, venind cu dobânzi promoționale la împrumuturi și depozite, scheme extinse de rate fără costuri suplimentare și prime de asigurare cu bani returnați direct în cont.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech