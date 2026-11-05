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Economie

Inginerii în construcții pot câștiga între 2.500 și 3.000 de euro net, potrivit agenției de recrutare Skilld

t Scris de tudor dima
Inginerii în construcții pot câștiga între 2.500 și 3.000 de euro net, potrivit agenției de recrutare Skilld
Aosom
Un inginer în construcții poate câștiga între 2.500 și 3.000 de euro net, potrivit Skilld. Beneficiile și bonusurile pe proiect se pot adăuga.

Sursa: Ziarul Financiar

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