Înscrierea persoanelor fizice în programul pentru instalarea de capacități de stocare a energiei va avea loc între 20 și 25 noiembrie. Bugetul alocat este de 400 de milioane de lei, iar o persoană poate primi maximum 15 mii de lei.

Persoanele fizice se vor putea înscrie în cadrul programului privind instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile începând cu data de 20 noiembrie 2026, ora 10 și până în data de 25 noiembrie, ora 23:59. Administrația Fondului de Mediu (AFM) arată că acestea trebuie să încarce documentele: cererea de finanțare, completată […]

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