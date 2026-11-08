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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

„Insolvența bate la ușă cu luni de zile sau poate chiar cu ani înainte”. Avertismentul unei experte fiscale

n Scris de narcis ghiurca
„Insolvența bate la ușă cu luni de zile sau poate chiar cu ani înainte”. Avertismentul unei experte fiscale
Aosom
Experta fiscală Veronica Duțu a vorbit la emisiunea „Next. Economia viitorului”, de pe adevarul.ro, despre insolvența companiilor, semnalele care anunță dificultățile financiare și posibilitatea redresării unei firme după intrarea în insolvență.

Sursa: Adevarul

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