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Economie

Inspectorii ITM Buzău – controale privind: “Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi” si „Comerț cu ridicata”! Ce se urmărește…

i Scris de iulian gavriluta
Inspectorii ITM Buzău – controale privind: “Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi” si „Comerț cu ridicata”! Ce se urmărește…
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Campania Naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă de către angajatorii care desfășoară activitatăți în domeniile „Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi”- cod CAEN 52, „Comerț cu ridicata” – cod CAEN 46 În perioada […]

Sursa: News Buzau

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