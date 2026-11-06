Instanţa a anulat rezultatul licitaţiei pentru lotul 3 al drumului expres Suceava – Siret

> CNAIR trebuie să reevalueze ofertele Curtea de Apel Bucureşti a anulat rezultatul licitaţiei pentru atribuirea contractului de proiectare şi execuţie a lotului 3 Bălcăuţi – Siret din cadrul drumului expres Suceava – Siret şi a obligat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) să reevalueze ofertele depuse înCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou Citește mai departe la sursa originală ↗