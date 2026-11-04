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Economie

Instituțiile publice fără fonduri pot amâna cu șase luni poprirea conturilor bancare pentru salarii câștigate în instanță

t Scris de tudor dima
Instituțiile publice fără fonduri pot amâna cu șase luni poprirea conturilor bancare pentru salarii câștigate în instanță
Aosom
O instituție publică fără fonduri poate întârzia plata salariilor câștigate în instanță. Cele șase luni curg de la primirea somației.

Sursa: Ziarul Financiar

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