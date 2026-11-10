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Economie

Inteligența artificială a accesat fără autorizație un sistem guvernamental. Incidentul care determină o țară să schimbe regulile pentru AI

v Scris de vlad ionescu
Inteligența artificială a accesat fără autorizație un sistem guvernamental. Incidentul care determină o țară să schimbe regulile pentru AI
Aosom
Australia pregătește o lege care va obliga companiile de inteligență artificială să raporteze incidentele de securitate provocate de sistemele lor. Decizia vine după ce un agent AI dezvoltat de OpenAI a accesat fără autorizație o platformă guvernamentală care conține statistici medicale.

Sursa: Ziare

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