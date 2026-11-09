INTERVIU. Maciej Witucki, preşedintele BusinessEurope, fost preşedinte al Confederaţiei Patronale a Poloniei: Cum a evitat Polonia închiderea centralelor pe cărbune? „Nu am avut de ales. Nu poţi să omori ţara. Doar plătim mai mult pentru emisiile de CO2“

Maciej Witucki este, din 1 iulie 2026, preşedintele BusinessEurope, organizaţia care reuneşte 42 de federaţii patronale din Europa. Timp de şase ani a condus Konfederacja Lewiatan, principala organizaţie a patronatelor din Polonia. Înainte de asta a fost la conducerea Orange Polska, a Lukas Bank şi a Work Service. A ţinut un discurs la summitul 2026 al Confederaţiei Patronale Concordia, „Cum activăm capitalul României“, şi ZF a stat de vorbă cu el după speech.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗