INTERVIU VIDEO Câți bani ar trebui să avem într-un fond de urgență și când este bine să reducem investițiile? Cinci reguli financiare pentru 2027

Ce facem dacă ne pierdem locul de muncă? Câți bani ar trebui să avem puși deoparte pentru a putea trăi câteva luni fără venituri? Și cum ne pregătim financiar pentru 2027, când costul vieții crește, ratele și facturile sunt tot mai greu de acoperit, iar economisirea devine tot mai dificilă? Dan Dascăl, membru în boardul …

Distribuie: Facebook Instagram