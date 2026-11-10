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Economie

Întoarcere la Rompetrol Rafinare: după opt şedinţe de scădere la limită, investitorii stau din nou la coadă la cumpărare. Acţiunile se apreciau cu 14,6%, pe un rulaj de zece ori peste cel din zilele de vânzări

l Scris de liviu popescu
Întoarcere la Rompetrol Rafinare: după opt şedinţe de scădere la limită, investitorii stau din nou la coadă la cumpărare. Acţiunile se apreciau cu 14,6%, pe un rulaj de zece ori peste cel din zilele de vânzări
Aosom
Acţiunile Rompetrol Rafinare (RRC) se apreciau marţi dimineaţă cu 14,6%, la 0,424 lei, aproape de limita maximă de variaţie, după opt şedinţe...

Sursa: Zf Ro

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