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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Economie

Întreruperi de curent

d Scris de dumitru chiselita
Întreruperi de curent
Aosom
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Sibiu anunță întreruperea alimentării cu energie electrică: Nr. crt. Data întreruperii Localitatea/Adresa Intervalul orar 1 11.11.2026 ROSIA, Localitate . 09:00 – 17:00 2 11.11.2026 NOUL, Localitate . 09:00 – 17:00 3 12.11.2026 SIBIU, Strada RAULUI partial, Strada PEDAGOGILOR, Strada METALURGISTILOR partial, Strada HAMEIULUI 10:00 – 13:00 4 12.11.2026 MEDIAS, […] The post Întreruperi de curent appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

Sursa: Tribuna

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