 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Întreruperi planificate în alimentarea cu energie electrică din județul Cluj

z Scris de ziua de cluj
Întreruperi planificate în alimentarea cu energie electrică din județul Cluj
Aosom
DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – Sucursala Cluj-Napoca anunţă unde vor avea loc întreruperi planificate în alimentarea cu energie electrică în județul Cluj.

Sursa: Ziua De Cluj

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech