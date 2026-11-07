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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Investiţie de peste 500 de milioane de euro la Craiova. Oraşul primeşte apă de izvor de munte

m Scris de mediafax
Investiţie de peste 500 de milioane de euro la Craiova. Oraşul primeşte apă de izvor de munte
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Craiovenii beneficiază, începând de sâmbătă, de apă de izvor de munte la robinet, după finalizarea aducţiunii Isvarna 2, un proiect derulat timp de 13 ani, cu o valoare totală de peste 500 de milioane de euro, inclusiv lucrările de canalizare.

Sursa: Zf Ro

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