Investiţie de peste 500 de milioane de euro la Craiova. Oraşul primeşte apă de izvor de munte

Craiovenii beneficiază, începând de sâmbătă, de apă de izvor de munte la robinet, după finalizarea aducţiunii Isvarna 2, un proiect derulat timp de 13 ani, cu o valoare totală de peste 500 de milioane de euro, inclusiv lucrările de canalizare.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗