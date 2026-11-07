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Economie

Investiţie uriaşă la Cluj: 200 de milioane de euro pentru spitalul pediatric din Cluj-Napoca

m Scris de mediafax
Investiţie uriaşă la Cluj: 200 de milioane de euro pentru spitalul pediatric din Cluj-Napoca
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Proiectul noului Spital Pediatric Monobloc din Cluj-Napoca ar urma să primească o finanţare de aproximativ 200 de milioane de euro, potrivit unui anunţ făcut de Consiliul Judeţean Cluj.

Sursa: Zf Ro

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