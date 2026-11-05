 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Investițiile directe ale UE în afara blocului comunitar au scăzut cu 2,3% în 2025

a Scris de andreea ignat
Investițiile directe ale UE în afara blocului comunitar au scăzut cu 2,3% în 2025
Aosom
Investițiile directe făcute de companii și investitori din Uniunea Europeană în țări din afara blocului comunitar se ridicau anul trecut la 9.479 de miliarde de euro, cu 2,3% mai puțin decât în 2024, potrivit Eurostat.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech